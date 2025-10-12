Шесть тонн гуманитарного груза отправили из Прикамья в зону СВО

Как сообщили в правительстве Пермского края, за двухлетнюю историю работы фонд обеспечил передачу свыше 1090 тонн гуманитарных грузов, организовав 163 отправки. Бойцам из Пермского края направлено более 1800 персональных наборов и оказана масштабная поддержка 197 подразделениям — от транспортных средств и беспилотников до инженерного инструмента и сотен наименований по заявкам военнослужащих.