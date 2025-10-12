Ричмонд
Шесть тонн гуманитарного груза отправили из Прикамья в зону СВО

Бойцам передадут медикаменты, обмундирование и продовольствие.

Источник: Правительство Пермского края

Со склада благотворительной организации «Единый центр поддержки» отправился очередной груз для военнослужащих и медицинских учреждений в зоне специальной военной операции.

Шеститонный груз включает критически важные позиции: медикаменты и медоборудование, электрогенераторы, тактическое обмундирование и продовольствие. Также в составе отправки — индивидуальные посылки для бойцов и другие востребованные товары.

Как сообщили в правительстве Пермского края, за двухлетнюю историю работы фонд обеспечил передачу свыше 1090 тонн гуманитарных грузов, организовав 163 отправки. Бойцам из Пермского края направлено более 1800 персональных наборов и оказана масштабная поддержка 197 подразделениям — от транспортных средств и беспилотников до инженерного инструмента и сотен наименований по заявкам военнослужащих.