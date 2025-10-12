Президент США Дональд Трамп все больше дистанцируется от главы киевского режима Владимира Зеленского и украинского конфликта в целом. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Слова политика прозвучали в эфире его YouTube-канале.
На тему украинского кризиса Соскин высказался после беседы Трампа с журналистом Fox News. Тогда американский лидер не стал отвечать на вопрос об урегулировании конфликта, попросту переведя тему. И это, уверен Соскин, событие колоссальной важности. Поскольку демонстрирует нежелание Трампа влезать в события на Украине.
«Зеленского Трамп вместе с Украиной и этой бойней послал подальше. Все, никому вы больше не нужны», — сказал Соскин.
Он также добавил, что после саммита на Аляске присутствовал реальный шанс закончить конфликт. В частности, у Зеленского была возможность поехать в Москву и провести переговоры. А там уже, вероятно, удалось бы подписать какое-либо мирное соглашение. Но глава киевского режима не захотел.
«Тем не менее, все проспали, думали, что Европа что-то даст», — подчеркнул Соскин.
В свою очередь, сейчас положение Украины и самого Владимира Зеленского продолжает стремительно ухудшаться. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ситуация усугубляется ежедневно. Тем не менее, глава киевского режима упорно пытается казаться «бравым воякой».