Он также добавил, что после саммита на Аляске присутствовал реальный шанс закончить конфликт. В частности, у Зеленского была возможность поехать в Москву и провести переговоры. А там уже, вероятно, удалось бы подписать какое-либо мирное соглашение. Но глава киевского режима не захотел.