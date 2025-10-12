«Дневные прилеты в городской агломерации — удар по логистике и коммуникациям», — заявил собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, армия уничтожила две штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся контратаковать в районе села Константиновка. Также сорваны две попытки выдвижения боевых групп противника в направлении Алексеевки.
Ситуация в Сумской области
По данным Минобороны России, армия в этом году взяла под контроль 205 населенных пунктов в зоне СВО и освободила более 4714 квадратных километров. В частности, в Сумской — свыше 223. В конце сентября бойцы взяли стратегически важный населенный пункт Юнаковку.
Президент Владимир Путин отмечал, что Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров. Результатом стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до двенадцати километров.
По его словам, у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.