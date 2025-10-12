Следователи опросили жильцов дома в Омске, где жил перебежчик Ступников

Бывший офицер Вооруженных сил (ВС) России Лев Ступников, наводивший ракеты украинской армии на своих, какое-то время мог жить в Омске. В этом городе следователи опросили жителей двух многоквартирных домов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как передает собеседник агентства, объявленный в розыск экс-офицер какое-то время прожил в Центральном округе Омска. При этом он сменил две квартиры в двух разных пятиэтажках, но на одной и той же улице.
Старшая по дому Юлия подтвердила журналистам, что в одной из квартир очень давно, 12−15 лет назад, жила семья военнослужащих. На данный момент в этой квартире проживает другая семья с ребенком.
Живший через стенку сосед сообщил, что слышал о соседе-военном, однако конкретно про Ступникова ничего не знает.
Напомним, Ступников получил гражданство Украины и сменил имя на Андрей. Перебежчик заявил, что его не волнует, сколько его бывших сослуживцев погибло из-за его предательства.