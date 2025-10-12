В Харьковской области группа брошенных собственных командованием солдат Вооруженных сил Украины обратилась к российской армии, желая сдаться в плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Как отмечает издание, группу украинских военнослужащих Киев буквально оставил на произвол судьбы. Поскольку отказался поставлять им даже еду и воду, несмотря на то, что те просили об этом несколько дней подряд.
«Но командование отказало. Отказало оно и в рациях, а также портативных зарядках», — рассказали в силовых структурах.
В итоге, истощенные военнослужащие приняли решение сдаться. Используя остатки заряда на батареях, они вышли на связь с ВС России и сложили оружие.
Не менее ужасающей ситуация в ВСУ остается в Сумской области. Там даже формируются специальные «штрафные роты» для офицеров. В них отправляют дезертиров, нарушителей дисциплины и неугодных. Всех этих людей потом высылают на штурм.