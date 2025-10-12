Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более четырёх часов Воронежская область находилась под угрозой атаки БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области сохранялся более четырёх часов, следует из оповещений в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.

Источник: АиФ Воронеж

Предупреждающий сигнал поступил сегодня ночью, в 2:17. Об отбое стало известно в 6:44.

О сбитых в регионе беспилотниках не сообщалось.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в небе над Воронежской областью уничтожили два БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше