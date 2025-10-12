Более четырёх часов Воронежская область находилась под угрозой атаки БПЛА

Предупреждающий сигнал поступил сегодня ночью, в 2:17. Об отбое стало известно в 6:44.
О сбитых в регионе беспилотниках не сообщалось.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью в небе над Воронежской областью уничтожили два БПЛА.
