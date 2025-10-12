Марочко: ВС России зашли в Константиновку и начали бои на востоке города

Подразделения российской армии зашли в Константиновку, расположенную в Донецкой Народной Республике. Сейчас идут бои на востоке города. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова передает ТАСС.
О текущей ситуации в Донецкой Народной Республике Марочко высказался в воскресенье, 12 октября. Тогда он сообщил, что ВС России уже находятся внутри Константиновки. На данный момент ведется работа по закреплению в городе. Осуществляются, в том числе, маневренные действия.
Немногим ранее Марочко рассказывал о ситуации возле села Ставни. Он подчеркивал, что там российская армия успешно выдавила боевиков Вооруженных сил Украины с ряда позиций. Кроме того, удалось выровнять линию огня. Сейчас продолжается активное продвижение ВС РФ.