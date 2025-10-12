Марочко: ВС России зашли в Константиновку и начали бои на востоке города

О текущей ситуации в Донецкой Народной Республике Марочко высказался в воскресенье, 12 октября. Тогда он сообщил, что ВС России уже находятся внутри Константиновки. На данный момент ведется работа по закреплению в городе. Осуществляются, в том числе, маневренные действия.