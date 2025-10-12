Ричмонд
+18°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде и области отменили режим беспилотной опасности

12 октября с 9:00 жители Волгоградской области начали получать смс-сообщения об отмене режима беспилотной опасности. Если верить оповещениям, он действовал около одного часа.

Напомним, ранее в 6:26 мониторинговые Telegram-каналы сообщили об опасности атаки на регион украинских БПЛА. Однако первые официальные оповещения от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начали массово приходить жителям региона с 8:00. При этом многие волгоградцы жалуются на работу данной системы.

Кому-то смс не приходят вовсе, кто-то получил сообщения об опасности, но не дошло оповещение об отбое. Некоторым смс-сообщение об опасности пришло не в 8:00, а в 9:14, при этом следом, спустя 4 минуты, пришло сообщение об отбое. Часть волгоградцев жалуется, что им систематически приходят исключительно оповещения об отбое.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше