ВСУ потеряли до 550 военных в зоне действий «Центра» за сутки

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, танковой, четырех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой, десантно-штурмовой, егерской, бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красный Кут, Василевка, Новопавловка, Гришино, Торецкое, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики.