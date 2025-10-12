Ричмонд
ВСУ потеряли до 550 военных в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки до 550 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, танковой, четырех механизированных, воздушно-десантной, штурмовой, десантно-штурмовой, егерской, бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красный Кут, Василевка, Новопавловка, Гришино, Торецкое, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 550 военнослужащих, танк и шесть автомобилей», — говорится в сводке министерства.