Минобороны: ВС РФ поразили снабжающие ВПК Украины объекты ТЭК

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии. В военном ведомстве уточнили, что российские военные нанесли удар точечно по целям транспортной инфраструктуры, которая использовалась в целях ВСУ.