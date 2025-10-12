Минобороны: ВС РФ поразили снабжающие ВПК Украины объекты ТЭК

Уточнялось, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
«…Нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах», — говорится в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии. В военном ведомстве уточнили, что российские военные нанесли удар точечно по целям транспортной инфраструктуры, которая использовалась в целях ВСУ.