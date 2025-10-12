Лукашенко назвал главную причину замедления переговоров по Украине

Несмотря на то, что в последнее время существует тенденция обвинять в недоговороспособности европейских лидеров, Лукашенко считает, что дело не в них, ни в России и не в президенте США Дональде Трампе.
Больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема.
Белорусский лидер уверен в том, что Зеленский все это понимает, но в своем положении он не может сделать шаги, направленные на возобновление мирных переговоров.
Мне кажется, что Владимир Александрович (Зеленский — Sputnik) склонен к тому, чтобы на него со стороны было оказано мощнейшее давление, ну и тогда под этим давлением будут приняты соответствующие решения.
Он добавил, что решение должно приниматься немедленно, потому как Россия продвигается в зоне СВО, и затягивание переговорного процесса может привести к уничтожению Украины как государства.
Лукашенко напомнил, что некоторые государства готовы к тому, чтобы «оттяпать» часть Западной Украины, как это было до Второй мировой войны. Белорусский лидер еще раз призвал Зеленского прислушаться к его предложению и помнить о том, что «счастья Украине никто не принесет, кроме славянских государств».
Поэтому нам надо сесть и договориться.