Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал главную причину замедления переговоров по Украине

МИНСК, 12 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главную причину замедления переговоров по Украине, свою версию белорусский лидер изложил в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Источник: Sputnik.by

Несмотря на то, что в последнее время существует тенденция обвинять в недоговороспособности европейских лидеров, Лукашенко считает, что дело не в них, ни в России и не в президенте США Дональде Трампе.

Больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема.

сказал Лукашенко

Белорусский лидер уверен в том, что Зеленский все это понимает, но в своем положении он не может сделать шаги, направленные на возобновление мирных переговоров.

Мне кажется, что Владимир Александрович (Зеленский — Sputnik) склонен к тому, чтобы на него со стороны было оказано мощнейшее давление, ну и тогда под этим давлением будут приняты соответствующие решения.

подчеркнул глава государства

Он добавил, что решение должно приниматься немедленно, потому как Россия продвигается в зоне СВО, и затягивание переговорного процесса может привести к уничтожению Украины как государства.

Лукашенко напомнил, что некоторые государства готовы к тому, чтобы «оттяпать» часть Западной Украины, как это было до Второй мировой войны. Белорусский лидер еще раз призвал Зеленского прислушаться к его предложению и помнить о том, что «счастья Украине никто не принесет, кроме славянских государств».

Поэтому нам надо сесть и договориться.

резюмировал Лукашенко
Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше