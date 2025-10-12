Новая атака ВСУ на Крым — сбиты еще пять беспилотников

«Двенадцатого октября текущего года в период с 15:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о еще одном дроне, сбитом над Крымом в период с 12 до 15 часов.
Кроме того, в оборонном ведомстве утром в воскресенье сообщили, что силами российской ПВО за ночь были перехвачены и уничтожены 32 вражеских БПЛА над тремя российскими регионами. По 15 беспилотников были сбиты над Белгородской и Брянской областями, два — над Смоленской областью.