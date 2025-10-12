Марочко: ВС РФ берут в полуохват Северск в ДНР

«Наши военнослужащие сейчас действительно продвигаются [к Северску] сразу с нескольких направлений. Самый удачный участок — это как раз север населенного пункта. Именно туда наши военнослужащие уже пытаются заходить. Я бы назвал эти действия разведкой боем — о полноценном каком-то закреплении там пока говорить рано. Также с Верхнекаменского, с района Серебрянки продвигаются, то есть с восточного направления, ну и давят с южного фланга наши войска, то есть сейчас идет такой полуохват данного населенного пункта. По-другому там действовать просто невозможно: в лоб идти на укрепрайоны [противника], конечно, не целесообразно», — сказал он.
Военный эксперт добавил, что Северск — сложный населенный пункт, поскольку он изначально строился, «как форпост еще во времена Российской империи», вокруг него расположено большое количество стратегических высот противника. «Нашим ребятам действительно приходится очень сложно в данном районе [продвигаться]. Там [продвижение] буквально исчисляется на метры — ни на какие сотни метров, потому что противник серьезно сопротивляется. Более того, сам населенный пункт находится как бы немножко в низине», — отметил собеседник агентства.
11 октября Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие за текущую неделю продвинулись на севере Северска, а также с юга и востока от населенного пункта. По его словам, бойцы РФ начали полноценные городские бои в Северске и действуют в городе малыми маневренными группами. При этом командование ВС Украины на фоне дезертирства украинских солдат из Северска из-за продвижения сил РФ на данном участке фронта направило в соседнее Закотное боевиков из запрещенного в РФ националистического батальона «Азов», признанного террористической организацией.