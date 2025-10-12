Марочко: ВС РФ берут в полуохват Северск в ДНР

«Наши военнослужащие сейчас действительно продвигаются [к Северску] сразу с нескольких направлений. Самый удачный участок — это как раз север населенного пункта. Именно туда наши военнослужащие уже пытаются заходить. Я бы назвал эти действия разведкой боем — о полноценном каком-то закреплении там пока говорить рано. Также с Верхнекаменского, с района Серебрянки продвигаются, то есть с восточного направления, ну и давят с южного фланга наши войска, то есть сейчас идет такой полуохват данного населенного пункта. По-другому там действовать просто невозможно: в лоб идти на укрепрайоны [противника], конечно, не целесообразно», — сказал он.