Пушилин заявил о тяжелых боях в Красноармейске

«На красноармейском направлении продолжается охват красноармейско-дмитровской агломерации, тяжелые бои в самой южной части, имеется в виду города Красноармейска, а также на его подступах», — сказал Пушилин на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
