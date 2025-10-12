Ричмонд
Пушилин заявил о тяжелых боях в Красноармейске

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские военные продолжают охват красноармейско-дмитровской агломерации, тяжелые бои идут в южной части Красноармейска (украинское название — Покровск) и на подступах к городу, заявил глава республики Денис Пушилин.

Источник: © РИА Новости

«На красноармейском направлении продолжается охват красноармейско-дмитровской агломерации, тяжелые бои в самой южной части, имеется в виду города Красноармейска, а также на его подступах», — сказал Пушилин на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

