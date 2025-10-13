СКР проведет расследование преступлений ВСУ против волгоградцев

Ведомство сообщает, что, по информации органов исполнительной власти, в Курской области вследствие атак БПЛА 2 мирных жителя погибли, еще 6 получили ранения.
В Белгородской области погиб мужчина, ранения получили 10 мирных жителей. Есть пострадавшие и в Донецкой Народной Республике — в Горловке ранены 6 мирных жителей.
«В Волгоградской области вследствие падения обломков вражеского дрона в областном центре пострадал мужчина», — говорится в официальном сообщении пресс-службы СКР.
Следственный комитет Российской Федерации намерен установить детали произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям всех причастных к преступлениям лиц.
Напомним, что в ночь на 11 октября в небе над Волгоградской областью силы ПВО уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов. Ситуацию прокомментировал губернатор региона. По словам Андрея Бочарова, при падении обломков на ул. 50 лет Октября в Волгограде в 3 многоквартирных домах, а также зданиях школы и детсада были частично выбиты стекла.
Как сообщили в Минобороны РФ, 11 октября вражеские беспилотники атаковали и другие регионы нашей страны.