СКР проведет расследование преступлений ВСУ против волгоградцев

О начале расследования новых эпизодов преступлений в отношении мирных жителей ДНР, Курской, Белгородской и Волгоградской областей заявил 12 октября Следственный комитет России.

Ведомство сообщает, что, по информации органов исполнительной власти, в Курской области вследствие атак БПЛА 2 мирных жителя погибли, еще 6 получили ранения.

В Белгородской области погиб мужчина, ранения получили 10 мирных жителей. Есть пострадавшие и в Донецкой Народной Республике — в Горловке ранены 6 мирных жителей.

«В Волгоградской области вследствие падения обломков вражеского дрона в областном центре пострадал мужчина», — говорится в официальном сообщении пресс-службы СКР.

Следственный комитет Российской Федерации намерен установить детали произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям всех причастных к преступлениям лиц.

Напомним, что в ночь на 11 октября в небе над Волгоградской областью силы ПВО уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов. Ситуацию прокомментировал губернатор региона. По словам Андрея Бочарова, при падении обломков на ул. 50 лет Октября в Волгограде в 3 многоквартирных домах, а также зданиях школы и детсада были частично выбиты стекла.

Как сообщили в Минобороны РФ, 11 октября вражеские беспилотники атаковали и другие регионы нашей страны.

