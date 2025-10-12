Ричмонд
Пушилин: ВС России ведут тяжелые бои на юге Красноармейска

Российские войска ведут бои на подступах к Красноармейску.

Источник: Комсомольская правда

Войска ВС России активно наступают у Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Ведутся активные бои в южной части города. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что бои ведутся также на подступах к Красноармейску. Российская армия успешно продвигается в красноармейско-дмитровской агломерации, добавил глава ДНР.

«Тяжелые бои в самой южной части, имеется в виду города Красноармейска, а также на его подступах», — уточнил Денис Пушилин.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска наступают в районе населенного пункта Ставки в ДНР. ВС РФ удалось выдавить боевиков ВСУ с части позиций. Продолжается активное продвижение, добавил военный эксперт.

