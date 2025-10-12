«Никогда не вернусь»: сражающийся на стороне РФ британский доброволец заявил, что его не ждут в родной стране

Эйден Миннис, служащий на стороне России доброволец из Великобритании, заявил 12 октября, что не планирует возвращаться на родину. Напомним, ранее он привлек внимание, когда публично сжег свой паспорт. Боец заявил, что перешел на сторону России, так как больше не хочет иметь ничего общего с Великобританией.
«Я никогда не вернусь в Великобританию, поскольку, как я уже сказал, меня, скорее всего, посадят в тюрьму на всю жизнь или, того хуже, возможно, убьют по милости какого-нибудь психопата при поддержке государства», — рассказал Миннис в беседе с ТАСС.
По его словам, его уже объявляли «законной военной целью».
Накануне Эйден Миннис заявил, что вступил в ряды российской армии, так как не мог мириться с финансированием Лондоном убийств мирных жителей Донбасса. Тогда же Миннис отметил свой давний интерес к истории России.