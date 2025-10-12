«Никогда не вернусь»: сражающийся на стороне РФ британский доброволец заявил, что его не ждут в родной стране

«Я никогда не вернусь в Великобританию, поскольку, как я уже сказал, меня, скорее всего, посадят в тюрьму на всю жизнь или, того хуже, возможно, убьют по милости какого-нибудь психопата при поддержке государства», — рассказал Миннис в беседе с ТАСС.