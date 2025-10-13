Ричмонд
Силы ПВО уничтожили 37 БПЛА почти за три часа

С 20:15 до 23:00 мск 12 октября средства ПВО уничтожили 37 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Больше всего, 17 дронов, было уничтожено над Крымом, еще 15 — над акваторией Черного моря. Еще 2 дрона сбили над Курской областью, еще два — над Азовским морем, а также еще 1 — над Белгородской областью.

Ранее в связи с риском атаки БПЛА на российские регионы, аэропорты Геленджика и Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов.

