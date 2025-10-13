Ричмонд
В Шебекино FPV-дрон атаковал многоквартирный дом

Гладков сообщил об атаке дронами ВСУ многоквартирного дома в Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки дронов на Шебекино в Белгородской области беспилотник попал в многоквартирный дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, из-за попадания беспилотника в жилом здании оказались повреждены фасадная часть и остекление в двух квартирах. Взрыв второго дрона также привел к возгоранию одного автомобиля, а еще одна машина получила повреждения.

При этом, по словам Вячеслава Гладкова, информация о масштабах последствий в настоящее время уточняется.

Накануне военный корреспондент KP.RU Александр Коц встретился с губернатором Белгородской области. Тогда глава региона рассказал, что удары Киева по Белгороду наносятся для социальной дестабилизации, поскольку, по его словам, в городе отсутствуют военные объекты, а атакам подвергаются социально значимые учреждения.