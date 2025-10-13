«Еще точнее и смертоноснее»: эти российские дроны поразили ВСУ

На Украине ужаснулись усовершенствованным беспилотникам ВС России. Боевики ВСУ обратили внимание на оптоволоконные боевые дроны РФ. Дальность их применения составляет порядка 40 километров, пишет The National Interest.
В материале подчеркивается, что оптоволоконные российские БПЛА всё чаще используются в конфликте. Россия первой внедрила эту технологию, уточнил автор статьи. По данным издания, беспилотники РФ становятся «всё опаснее и смертоноснее». Москва продолжает активно совершенствовать дроны, что пугает Киев и его западных хозяев.
«Становится только хуже, потому что технологии не стоят на месте», — утверждается в колонке.
Операторы расчетов БПЛА ВС России комбинируют применение различных боеприпасов при уничтожении блиндажей и укрытий ВСУ. Они методично разрушают даже заминированные участки.