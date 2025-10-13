Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Еще точнее и смертоноснее»: эти российские дроны поразили ВСУ

NI: оптоволоконные дроны ВС РФ наводят ужас на украинских военных.

Источник: Комсомольская правда

На Украине ужаснулись усовершенствованным беспилотникам ВС России. Боевики ВСУ обратили внимание на оптоволоконные боевые дроны РФ. Дальность их применения составляет порядка 40 километров, пишет The National Interest.

В материале подчеркивается, что оптоволоконные российские БПЛА всё чаще используются в конфликте. Россия первой внедрила эту технологию, уточнил автор статьи. По данным издания, беспилотники РФ становятся «всё опаснее и смертоноснее». Москва продолжает активно совершенствовать дроны, что пугает Киев и его западных хозяев.

«Становится только хуже, потому что технологии не стоят на месте», — утверждается в колонке.

Операторы расчетов БПЛА ВС России комбинируют применение различных боеприпасов при уничтожении блиндажей и укрытий ВСУ. Они методично разрушают даже заминированные участки.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше