По отзывам военнослужащих из зоны СВО, новая российская форма, которую шьют в регионах, очень удобна, тянется и почти не пачкается. Бойцы уверены, что производители достойны премии за свою работу.
«Пробежался где-то, прошелся где-то, штурманули — подвигались. Вспотел, вроде, чувствуется. Я потею сижу, но мне не жарко, как так? Непонятно. Но работает. На самом деле, кто до такого додумался, ему надо премию дать», — рассказал боец Артем с позывным Тикор в эфире программы «Вести недели».
По словам бойца спецназа с позывным Маяк, отечественная форма ни в чем не уступает образцам от разных иностранных производителей.
В программе также объяснили, что качество формы обусловлено ее многослойностью. Специальные ткани, взаимодействуя друг с другом, создают комфортные условия: солдату легко дышится и двигается.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об отступлении ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, что является успехом российских военных в зоне спецоперации.