Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Надо премию дать»: Российские бойцы оценили новую форму

Боец ВС РФ рассказал, что новая армейская форма не пачкается и не рвётся.

Источник: Комсомольская правда

По отзывам военнослужащих из зоны СВО, новая российская форма, которую шьют в регионах, очень удобна, тянется и почти не пачкается. Бойцы уверены, что производители достойны премии за свою работу.

«Пробежался где-то, прошелся где-то, штурманули — подвигались. Вспотел, вроде, чувствуется. Я потею сижу, но мне не жарко, как так? Непонятно. Но работает. На самом деле, кто до такого додумался, ему надо премию дать», — рассказал боец Артем с позывным Тикор в эфире программы «Вести недели».

По словам бойца спецназа с позывным Маяк, отечественная форма ни в чем не уступает образцам от разных иностранных производителей.

В программе также объяснили, что качество формы обусловлено ее многослойностью. Специальные ткани, взаимодействуя друг с другом, создают комфортные условия: солдату легко дышится и двигается.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил об отступлении ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, что является успехом российских военных в зоне спецоперации.