Выплаты от 2 млн рублей получают новосибирцы на СВО

Кроме того, военнослужащие по контракту, которые задействованы в спецоперации, получают денежное довольствие — от 210 тысяч рублей. За продвижение вперед в составе штурмовых подразделений, за подбитую технику и другие достижения предусмотрены дополнительные выплаты.