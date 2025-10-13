Выплаты от 2 млн рублей получают новосибирцы на СВО

Жители Новосибирской области при заключении контракта на военную службу с Минобороны РФ получат единовременную выплату 2 млн рублей, из которых 1,6 млн — региональная выплата, 400 тысяч — федеральная часть. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
Кроме того, военнослужащие по контракту, которые задействованы в спецоперации, получают денежное довольствие — от 210 тысяч рублей. За продвижение вперед в составе штурмовых подразделений, за подбитую технику и другие достижения предусмотрены дополнительные выплаты.
Также новосибирцам, которые заключили контракт, предоставляется широкий спектр социальных услуг, которые распространяются и на членов их семей. Это оплата жилищных расходов, устройство детей на обучение и многое другое.