Израиль не фиксировал нарушений перемирия в Газе с 10 октября

Израильские военные не фиксировали нарушений режима прекращения огня в секторе Газа, который действует с 10 октября, сообщил на пресс-конференции представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Вместе с тем, по его словам, в анклаве наблюдаются столкновения между палестинской группировкой ХАМАС и другими жителями.
«Мы видим ожесточенные столкновения между ХАМАС и другими жителями Газы из числа местных палестинцев», — сказал представитель ЦАХАЛ.
Напомним, 8 октября президент США Дональд Трамп заявил, что стороны палестино-израильского противостояния подписали документ о выполнении первого этапа мирного плана. В рамках этой фазы урегулирования должны быть освобождены все заложники. От Израиля потребовали отвести своих военных к согласованной линии.
11 октября газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что ХАМАС приступило к восстановлению своего контроля над Газой всего через два часа после заключения соглашения о прекращении огня.