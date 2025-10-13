ВС РФ «Ураганом» уничтожили пехоту и технику ВСУ на краснолиманском направлении

«В этот раз расчеты “Ураганов” артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач уничтожили пункт временной дислокации, боевую технику и живую силу подразделения ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. На кадрах один из расчетов РСЗО “Ураган”, получив разведданные о расположении противника, оперативно приступил к выполнению боевой задачи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что цели были поражены на дистанции свыше 25 км, а корректировка огня и фиксирование уничтожения целей производились с помощью расчетов БПЛА.
В Минобороны также добавили, что в ходе выполнения боевых задач артиллеристы применяют осколочно-фугасные боеприпасы, которые позволяют нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, а также заглубленным бетонированным укреплениям.