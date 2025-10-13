Группировка «Восток» за сутки уничтожила семь пунктов БПЛА ВСУ

«В течение суток противник потерял до 305 военнослужащих, танк Т-80, буксируемую гаубицу М777, 10 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 станции спутниковой связи Starlink и 7 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Яковлев.
По его данным, подразделения группировки нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Вишневого, Даниловки, Новониколаевки, Полтавки, Привольного и Успеновки.
