Группировка «Восток» за сутки уничтожила семь пунктов БПЛА ВСУ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток» за сутки составили 4 станции спутниковой связи Starlink и 7 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

Источник: РИА "Новости"

«В течение суток противник потерял до 305 военнослужащих, танк Т-80, буксируемую гаубицу М777, 10 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 станции спутниковой связи Starlink и 7 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Яковлев.

По его данным, подразделения группировки нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Вишневого, Даниловки, Новониколаевки, Полтавки, Привольного и Успеновки.

