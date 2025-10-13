Ричмонд
Су-34 «Южной» группировки войск уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Южной группировки войск уничтожил авиаударом украинский пункт управления беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении говорится, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности «Южной» группировки войск.

В ведомстве уточнили, что удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, а полученные разведданные подтвердили уничтожение цели.

Отмечается, что после выполнения поставленной задачи экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

