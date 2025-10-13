Су-34 «Южной» группировки войск уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

В ведомстве уточнили, что удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, а полученные разведданные подтвердили уничтожение цели.
Отмечается, что после выполнения поставленной задачи экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
