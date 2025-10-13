Ричмонд
Бойцы группировки «Восток» рассказали об освобождении Новогригоровки

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бойцы группировки войск «Восток» рассказали подробности освобождения населённого пункта Новогригоровка, их рассказ опубликовало Минобороны РФ в понедельник.

Источник: © РИА Новости

В результате решительных и слаженных действий военнослужащих 394-го гвардейского мотострелкового полка и 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» освобожден населённый пункт Новогригоровка Запорожской области, сообщало 8 октября министерство обороны РФ.

«Задача была выбить противника и закрепиться там. Зашли мы в населённый пункт Новогригоровка, встретили противника — он начал вести по нам огонь. Противник работал по домам, всё было заминировано, противопехотные мины в основном», — рассказал штурмовик с позывным «Суматоха».

Случалось такое, что наемник не успевал сдаться, потому что его уничтожили свои же FPV-дроны, отметил боец группировки «Восток».

В ходе активных наступательных действий воины-приморцы зачистили более 190 строений, освободив населенный пункт от формирований ВСУ и водрузили на его территории флаги Российской Федерации, сообщило Минобороны РФ. Ведомство отметило, что противник активно минировал жилые дома и подвалы, используя мирное население в качестве прикрытия.

«После освобождения помогали оставшимся мирным — водой, провизией, едой. При осмотре подвалов также находили мины — противник минировал подвалы, где находились мирные жители разных возрастов. Мы оказывали им помощь и выводили», — поделился штурмовик с позывным «Рубик».

Освобождение Новогригоровки стало очередным подтверждением стойкости, выучки и решимости воинов группировки войск «Восток», уверенно развивающих наступление на Запорожском направлении, добавили в министерстве обороны РФ.