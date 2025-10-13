Бойцы группировки «Восток» рассказали об освобождении Новогригоровки

«Задача была выбить противника и закрепиться там. Зашли мы в населённый пункт Новогригоровка, встретили противника — он начал вести по нам огонь. Противник работал по домам, всё было заминировано, противопехотные мины в основном», — рассказал штурмовик с позывным «Суматоха».