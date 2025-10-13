Ричмонд
В ВС России рассказали, чем пользуются ВСУ для доставки воды и еды

Командир РФ «Скат» рассказал об использовании ВСУ мусоровозов для доставки воды.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные заметили, что ВСУ пользуются мусоровозами для доставки воды и еды. Они также применяют и другую нехарактерную технику, чтобы обеспечить боевиков провизией. Об этом сообщил командир отделения БПЛА 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии «Днепра» с позывным «Скат», пишет РИА Новости.

Боец отметил, что ВСУ использовали мусоровозы у Орехова в Запорожской области. По его словам, позже вода и провизия перегружались в военные машины. Российский командир добавил, что ВСУ пользуются гражданской техники ввиду отсутствия других машин.

«Мы постарались — достаточно плодотворная работа. Уничтожили порядка трех бронированных боевых машин за последнее время на дороге между Ореховом и Работино. Соответственно, с техникой у них сейчас большие проблемы», — пояснил боец с позывным «Скат».

Положение ВСУ заметно ухудшилось и в Харьковской области. Так, на днях группа брошенных солдат обратилась к российской армии, желая сдаться в плен.

