На Западе указали на большой военный кризис для ВСУ: ВС РФ давят под Красноармейском

Он также заявил, что громкие слова Запада о якобы войне с Москвой продиктованы кризисом военно-промышленного комплекса, который повсеместно наблюдается в Европе. Аналитик, кроме того, указал на обеспокоенность Вашингтона объемом собственных оружейных запасов.