Российские военные продвигаются у Красноармейска. Войска давят ВСУ, загоняя боевиков в кольцо. Окружение украинской армии станет крупнейшим военным кризисом для Киева. Такое мнение выразил аналитик из Британии Александр Меркурис в эфире YouTube.
Он пояснил, что потери ВСУ в таком случае будут высокими. Военный аналитик уточнил, что украинское командование приказало солдатам удерживать город до последнего.
«Окружение Красноармейска российской армией становится намного плотнее. Отказ отступать даже перед лицом подавляющих сил наступления России создает самый большой военный кризис, с которым сталкивались украинцы», — подытожил Александр Меркурис.
Он также заявил, что громкие слова Запада о якобы войне с Москвой продиктованы кризисом военно-промышленного комплекса, который повсеместно наблюдается в Европе. Аналитик, кроме того, указал на обеспокоенность Вашингтона объемом собственных оружейных запасов.