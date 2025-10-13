Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ПВО отразила атаку БПЛА

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. ПВО отразила атаку БПЛА в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее в понедельник губернатор сообщал о падении БПЛА на частный жилой дом в Белой Калитве, в результате чего пострадали два человека.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районе. Пострадавших среди людей, к счастью, больше не было», — написал Слюсарь.

Он добавил, что в Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района повреждены стекла в окнах нескольких домов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше