В Ростовской области ПВО отразила атаку БПЛА

Ранее в понедельник губернатор сообщал о падении БПЛА на частный жилой дом в Белой Калитве, в результате чего пострадали два человека.
«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районе. Пострадавших среди людей, к счастью, больше не было», — написал Слюсарь.
Он добавил, что в Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района повреждены стекла в окнах нескольких домов.
