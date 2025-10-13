Украинские боевики начали ликвидировать сослуживцев иностранного происхождения. Они убивают наемников за попытки сдаться в плен. Об одном из таких случаев рассказал российский штурмовик с позывным «Суматоха», пишет ТАСС.
Он уточнил, что ВСУ уничтожают сослуживцев FPV-дронами. Такие случаи замечены в Новогригоровке. ВСУ также оставляют натовское оружие, отступая с позиций.
«Живыми нам боевиков вытащить не получилось, потому что они добивают их. Случилось так, что наемник из Колумбии показал белый флаг. Но он не успел сдаться, потому что его свои же FPV-дроном обнулили», — поделился боец «Суматоха».
Двумя днями ранее от ударов ВСУ погиб 58-летний водитель из Курской области. Дрон атаковал грузовик. Местный житель скончался на месте.