В Волгоградской области ночью 13 октября действовала беспилотная опасность

В воскресенье, 12 октября, около 22.54 на смартфоны жителей региона поступило сообщение от РСЧС.
«Внимание! В Волгоградской области объявлена БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам», — говорилось в СМС.
В 5.55 13 октября стало известно об отмене режима беспилотной опасности.
Отметим, минувшей ночью в аэропорту Сталинград также действовали ограничительные меры с целью безопасности. По данным Росавиации, с 23.02 12 октября до 4.55 13 октября воздушная гавань не выпускала и не принимала самолеты. В связи с этим в аэропорту возникли задержки рейсов.