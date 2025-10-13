В Волгоградской области ночью 13 октября действовала беспилотная опасность

Отметим, минувшей ночью в аэропорту Сталинград также действовали ограничительные меры с целью безопасности. По данным Росавиации, с 23.02 12 октября до 4.55 13 октября воздушная гавань не выпускала и не принимала самолеты. В связи с этим в аэропорту возникли задержки рейсов.