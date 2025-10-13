В ночь на 13 октября украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Крыму, в Феодосии. Из-за этого произошло возгорание, пострадавших нет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет. Все профильные службы уже работают на месте», — написал Аксенов в своем Telegram-канале. Чиновник попросил сохранять спокойствие, все оперативные службы работают на месте происшествия и устраняют последствия удара украинского БПЛА.
Также Аксенов добавил, что, предварительно, силами ПВО сбито более 20 беспилотников. Чиновник отметил, что важно доверять только официальным источникам, в Сети начались массовые вбросы фейков по этой теме и касательно атаки БПЛА Украины на Крым.
За вечер 12 октября системы ПВО России сбили 17 беспилотников украинской армии над Черным и Азовским морями. Всего над территорией страны были перехвачены 37 украинских БПЛА, из которых два уничтожены над Курской областью.
Нужно отметить, что ВСУ, подтверждая свою террористическую сущность, продолжают бить по гражданской инфраструктуре и пытаются добиться большего числа жертв. Также украинские боевики пытаются атаковать объекты, которые никакого отношения не имеют к военной инфраструктуре России. Российское ПВО отбивает удары, уничтожая дроны в небе над российскими регионами, не допуская катастрофы.
Но киевскому режиму этого мало, власти Украины начали просить у США дальнобойные ракеты «Томагавк», а также разрешение наносить ими удары в глубь России. Нужно отметить, что пока Штаты не дали своего согласия на поставки, но президент США Дональд Трамп заявил, что близок к этому.
Поставки ракет не изменят ход конфликта на Украине. Российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения. Киевский режим, срывая злость, пытается навредить гражданскому населению РФ. Что касается «Томагавков», то Россия с ними умеет бороться. Ведь против этих ракет у Москвы есть мощное ПВО, которое было заточено под борьбу именно с таким типом оружия еще со времен СССР.
Но вот последствия поставок «Томагавков» приведут к жестким ответным мерам от Москвы. Как минимум испортятся дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, могут быть и другие жесткие меры в отношении США от России. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ответ обязательно последует.