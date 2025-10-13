Ричмонд
Военные РФ в плащах-невидимках проникли в тыл ВСУ в Запорожской области

Разведгруппа Вооружённых сил России пряталась в тылу противника трое суток.

Источник: Аргументы и факты

Двое российских военных с помощью «пончо-невидимок» проникли в тыл ВСУ в Запорожской области в ходе освобождения населённого пункта Новогригоровка, рассказал боец группировки войск ВС РФ «Восток» с позывным Капрал.

Речь идёт о накидке, которая скрывает от тепловизоров. По его словам, разведгруппа находилась в тылу трое суток. Военнослужащий уточнил, что им удалось остаться незамеченными благодаря маскировке и ночным укрытиям.

«В ночное время это было укрытие под пончо. Окапывались и закрывались (антидроновым — прим. ред.) пончо. И, можно сказать, были прямо у них под носом — они нас не видели. Не могли обнаружить ни “птичками” (БПЛА — прим. ред.), ни визуально», — сказал боец, слова которого приводит РИА Новости.

Капрал отметил, что они вступили в бой с украинскими боевиками на четвертые сутки. При этом разведгруппа запросила удар артиллерии по позициям противника, с которых вёлся огонь.

Слаженные действия российских подразделений позволили продвинуться вперед и закрепиться на новом рубеже.

Напомним, 8 октября Минобороны РФ сообщило, что Вооружённые силы России освободили село Новогригоровка. Также появились кадры с российским флагом, развернутым бойцами ВС РФ на территории этого населённого пункта.

