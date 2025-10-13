ВСУ большими силами попытались вернуть позиции в Харьковской области

Боевики ВСУ предприняли попытку наступления в Волчанске Харьковской области. Они решили вернуть утраченные позиции. Однако наступление не удалось, армия потеряла порядка 30 солдат. Такие сведения сообщили в силовых структурах РФ, пишет РИА Новости.