Боевики ВСУ предприняли попытку наступления в Волчанске Харьковской области. Они решили вернуть утраченные позиции. Однако наступление не удалось, армия потеряла порядка 30 солдат. Такие сведения сообщили в силовых структурах РФ, пишет РИА Новости.
Собеседник агентства подтвердил, что российским войскам удалось остановить наступление. Разведчики заранее узнали о планах ВСУ, говорится в материале. В Волчанске прошли «ожесточенные стрелковые бои».
«Доукомплектовав штурмовые подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады мобилизованными, противник большими силами предпринял попытку вернуть утраченные позиции в Волчанске», — поделились в силовых структурах РФ.
Бойцы ВС России взяли под контроль юг Молодецкого в ДНР. Обстановка в населенном пункте «горячая» из-за постоянных боев.