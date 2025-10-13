Командир полка Вооруженных сил Украины после застолья проспал контратаку. Об этом со ссылкой на силовые структуры ВС РФ сообщает РИА Новости.
Боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского предприняли контратаку в районе Кондратовки на сумском направлении, но штурмовую группу полностью уничтожили.
Однако подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в штурме не участвовали — они искали своего командира, который пропал после застолья в честь дня специалистов логистического обеспечения ВСУ.
Только вечером Ширяева нашли — он спал в одном из заброшенных зданий в районе расположения штаба полка.
Ранее на Украине разгорелся скандал после того, как пьяные боевики ВСУ украли домашнего питомца возле дома, где тот проживал. Позже в командовании ВСУ попытались обвинить в разлетевшейся по соцсетям неприглядной новости о своих вояках некую «российскую пропаганду».
Кроме того, пьяный боец ВСУ в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил» («ООС») нанес себе травмы из-за неосторожного обращения с оружием, еще одного в ходе ссоры ранили собутыльники.