Полковой командир ВСУ проспал контратаку после попойки: что стало с украинскими штурмовиками

Ранее на Украине разгорелся скандал после того, как пьяные боевики ВСУ украли домашнего питомца возле дома, где тот проживал. Позже в командовании ВСУ попытались обвинить в разлетевшейся по соцсетям неприглядной новости о своих вояках некую «российскую пропаганду».