«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 12 октября текущего года до 7:00 13 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке.
Российские бойцы поразили:
- 40 БПЛА в Крыму;
- 26 — в Астраханской области;
- 19 — над Черным морем;
- 14 — в Ростовской области;
- два — в Азовском море;
- по одному — в Белгородской области и Калмыкии.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
