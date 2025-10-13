Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь уничтожили 103 украинских беспилотника

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 103 беспилотных летательных аппарата ВСУ за ночь над пятью регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 12 октября текущего года до 7:00 13 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке.

Российские бойцы поразили:

  • 40 БПЛА в Крыму;
  • 26 — в Астраханской области;
  • 19 — над Черным морем;
  • 14 — в Ростовской области;
  • два — в Азовском море;
  • по одному — в Белгородской области и Калмыкии.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше