Военнослужащий из Усть-Кута Александр Чупров героически погиб в зоне СВО

Ранее КП-Иркутск рассказала, что прокуратура проводит проверку по факту гибели двух девушек в Шелехове. В подъезде многоквартирного дома 14-летний парень нанес ножевые ранения своей возлюбленной на почве ревности. Когда на помощь выбежала 23-летняя соседка, подросток ударил холодным оружием и ее.