Военнослужащий из Усть-Кута Александр Чупров героически погиб в зоне СВО

Александра не стало 7 октября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Военнослужащий из Усть-Кута Александр Чупров героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

— Александра не стало 7 октября 2025 года при выполнении боевого задания, — уточнили в пресс-службе администрации.

С бойцом простятся 14 октября в ритуальном зале с 12:00 до 12:30.

