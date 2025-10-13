Пожар на нефтебазе в Феодосии — последние данные к этому часу

Автобусы № 4, 4Д будут ходить по маршруту «Центр — Маяковская — ул. Калинина — ул. Чкалова — трасса “Таврида” — поселок Приморский. С 6:00 будут ходить автобусы от ул. Просвещения до ул. Дружбы и обратно с интервалом в 45 мин. Маршруты № 2 и 2А будут организованы от центра города до автовокзала (по расписанию автовокзала). Маршрут 13А будет следовать от ул. Челнокова до автовокзала (по расписанию автовокзала). Автобусы из сел Каменское и Ерофеево на автовокзал заходить не будут.