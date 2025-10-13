Пожар на нефтебазе в Феодосии — последние данные к этому часу

Атака беспилотников на Феодосию.
О происшествии на феодосийской нефтебазе сообщил около полуночи глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, объект был атакован вражеским беспилотником, в результате возникло возгорание. Пострадавших на данный момент нет.
Все профильные службы работают на месте.
Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 20:15 мск до 23:00 мск воскресенья силы ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников. Из них 17 — над территорией Республики Крым, 15 — над акваторией Черного моря.
Как в Феодосии ходит общественный транспорт.
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе изменили маршруты движения транспорта.
Автобусы № 4, 4Д будут ходить по маршруту «Центр — Маяковская — ул. Калинина — ул. Чкалова — трасса “Таврида” — поселок Приморский. С 6:00 будут ходить автобусы от ул. Просвещения до ул. Дружбы и обратно с интервалом в 45 мин. Маршруты № 2 и 2А будут организованы от центра города до автовокзала (по расписанию автовокзала). Маршрут 13А будет следовать от ул. Челнокова до автовокзала (по расписанию автовокзала). Автобусы из сел Каменское и Ерофеево на автовокзал заходить не будут.
Кроме того, проезд по ул. Федько временно перекрыт от автовокзала до Керченского шоссе. Керченское шоссе также временно перекрыто.
Отключения воды.
Председатель Феодосийского городского совета Иван Козырев обратился к жителям поселка Приморский, сел Береговое и Ближние Камыши с просьбой сделать запас воды.
«Определенный период будут отключения подачи воды по центральному водопроводу. Службы “Воды Крыма” будут решать вопрос с подвозом, все же позаботьтесь о себе, пусть в домах будут запасы воды», — написал он в своем Telegram-канале.