Над Крымом сбили 40 беспилотников за ночь

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 103 украинских беспилотника, в том числе 59 — над Крымом и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 12 октября до 7.00 13 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 40 — над территорией Республики Крым, 19 — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Кроме того, 26 БПЛА сбиты над Астраханской областью, 14 — над территорией Ростовской области. Два вражеских дрона уничтожены над Азовским морем, по одному — над Белгородской областью и Калмыкией.

Как сообщалось, в воскресенье в период с 20:15 мск до 23:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников, в том числе 17 — над территорией Республики Крым, 15 — над акваторией Черного моря.

Один из вражеских беспилотников атаковал нефтебазу в Феодосии, там начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

