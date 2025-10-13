Над Крымом сбили 40 беспилотников за ночь

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 12 октября до 7.00 13 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 40 — над территорией Республики Крым, 19 — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
Кроме того, 26 БПЛА сбиты над Астраханской областью, 14 — над территорией Ростовской области. Два вражеских дрона уничтожены над Азовским морем, по одному — над Белгородской областью и Калмыкией.
Как сообщалось, в воскресенье в период с 20:15 мск до 23:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников, в том числе 17 — над территорией Республики Крым, 15 — над акваторией Черного моря.
Один из вражеских беспилотников атаковал нефтебазу в Феодосии, там начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.