«СВ»: командир полка ВСУ после застолья проспал контратаку под Сумами

Военные 225-го полка ВСУ искали своего командира и не смогли участвовать в бою в районе Кондратовки.

Источник: Аргументы и факты

Штурмовая группа ВСУ была полностью уничтожена при попытке пойти в контратаку в районе Кондратовки на сумском направлении, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).

В бой были отправлены силы 158-й украинской отдельной механизированной бригады. При этом в контратаку они пошли без бойцов 225-го полка ВСУ, которые не смогли найти своего командира.

«Военнослужащие управления полка занимались поиском своего командира О. Ширяева, бесследно исчезнувшего после застолья в честь празднования дня специалистов логистического обеспечения ВСУ», — отмечается в публикации.

Позже его обнаружили спящим в одном из заброшенных зданий возле места, где находится штаб украинского подразделения.

Напомним, в начале октября сообщалось, что 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ понесла большие потери на левобережье Волчанска на харьковском направлении, оставшись без командования. Офицеры поехали отмечать праздник, из-за чего подразделение оказалось дезорганизовано.