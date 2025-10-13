Штурмовая группа ВСУ была полностью уничтожена при попытке пойти в контратаку в районе Кондратовки на сумском направлении, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).
В бой были отправлены силы 158-й украинской отдельной механизированной бригады. При этом в контратаку они пошли без бойцов 225-го полка ВСУ, которые не смогли найти своего командира.
«Военнослужащие управления полка занимались поиском своего командира О. Ширяева, бесследно исчезнувшего после застолья в честь празднования дня специалистов логистического обеспечения ВСУ», — отмечается в публикации.
Позже его обнаружили спящим в одном из заброшенных зданий возле места, где находится штаб украинского подразделения.
Напомним, в начале октября сообщалось, что 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ понесла большие потери на левобережье Волчанска на харьковском направлении, оставшись без командования. Офицеры поехали отмечать праздник, из-за чего подразделение оказалось дезорганизовано.