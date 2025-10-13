Ричмонд
Над Ростовской областью за ночь уничтожили 14 БПЛА

Над территорией Ростовской области с 23:00 12 октября до 7:00 13 октября средства противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Белой Калитве двое человек пострадали после падения БПЛА на частный дом. В городе, а также хуторе Полтава осколки повредили остекление нескольких домов. Дроны уничтожили в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах. Кроме того, два беспилотника сбили над акваторией Азовского моря.

