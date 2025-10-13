Над Черным и Азовским морями сбили 21 беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
С 23:00 12 октября до 7:00 13 октября над регионами России перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотника самолетного типа. В том числе 19 БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, еще два — над Азовским морем.
40 беспилотников уничтожены над Крымом, 26 — над Астраханской областью, 14 — над Ростовской. По одному дрону сбито над Белгородской областью и Калмыкией.
Напомним, в Краснодарском крае объявляли беспилотную опасность. В настоящее время региону ничего не угрожает. Сигнал «Беспилотная опасность» отменили утром 13 октября.
