Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу. Об этом сообщили в Росавиации.
Аэропорты приостанавливали работу в ночь на 13 октября. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили для обеспечения безопасности. В регионе объявляли беспилотную опасность.
В настоящее время воздушные гавани работают в штатном режиме. Сигнал «Беспилотная опасность» в Краснодарском крае отменен.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что дежурными средствами ПВО уничтожен 21 беспилотник над Черным и Азовским морями.