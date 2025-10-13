Ричмонд
Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу

В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорты Краснодара и Геленджика возобновили работу. Об этом сообщили в Росавиации.

Аэропорты приостанавливали работу в ночь на 13 октября. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили для обеспечения безопасности. В регионе объявляли беспилотную опасность.

В настоящее время воздушные гавани работают в штатном режиме. Сигнал «Беспилотная опасность» в Краснодарском крае отменен.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что дежурными средствами ПВО уничтожен 21 беспилотник над Черным и Азовским морями.