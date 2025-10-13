Ричмонд
Два человека ранены в результате ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

О ЧП сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Украинский БПЛА упал на частный жилой дом в Белой Калитве. Два жителя получили ранения. «Около полуночи БПЛА упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении. Осколочные ранения получили два человека», — прокомментировал губернатор.

Жителям оказана медицинская помощь.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
