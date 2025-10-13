Два человека ранены в результате ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

Украинский БПЛА упал на частный жилой дом в Белой Калитве. Два жителя получили ранения. «Около полуночи БПЛА упал на дом, разрушив крышу и вызвав пожар в строении. Осколочные ранения получили два человека», — прокомментировал губернатор.
Жителям оказана медицинская помощь.
