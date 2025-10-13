Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске восстановят поврежденную БПЛА многоэтажку до 1 ноября

В Новороссийске продолжаются восстановительные работы после атаки украинских беспилотников, произошедшей 24 сентября.

Источник: Коммерсантъ

Наиболее серьезные повреждения получил многоквартирный дом на ул. Шевченко — у здания разрушена кровля, повреждены система отопления, окна и фасад, сообщил в своем Telegram-канале замглавы города Рафаэль Бегляров.

Из-за прошедших дождей произошло подтопление нескольких квартир. Специалисты уже демонтируют разрушенные элементы кровли. Основной объем восстановительных работ планируется завершить до 1 ноября.

«Главная задача — в кратчайшие сроки восстановить кровлю и систему отопления до наступления зимы», — написал господин Бегляров.

Ранее, 24 сентября, Новороссийск подвергся атаке украинских БПЛА. Повреждения получили семь зданий, включая гостиницу в центре города. Погибли два человека, еще 12 пострадали.

Семьям погибших назначены выплаты по 1,5 млн руб., компенсации также получат пострадавшие и жители, утратившие имущество. По состоянию на 29 сентября, ущерб зафиксирован в 126 квартирах.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше