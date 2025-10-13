Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советник главы Крыма предупредил жителей об украинских вбросах

Крючков напомнил, что снимать работу ПВО и прилеты дронов запрещено.

Источник: Комсомольская правда

Советник главы Крыма Олег Крючков предупредил жителей об украинских вбросах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Враг параллельно с атакой БПЛА начал массовые вбросы ложных сообщений в соцсетях», — написал Крючков.

Советник призвал жителей пользоваться только официальной информацией. Он также напомнил, что снимать и публиковать видео с работой систем противовоздушной обороны и прилетами дронов запрещено. За это предусмотрена ответственность.

«Публикуя фото и видео, вы помогаете врагу!», — заключил Крючков.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше