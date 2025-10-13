Советник главы Крыма предупредил жителей об украинских вбросах

Советник главы Крыма Олег Крючков предупредил жителей об украинских вбросах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Враг параллельно с атакой БПЛА начал массовые вбросы ложных сообщений в соцсетях», — написал Крючков.
Советник призвал жителей пользоваться только официальной информацией. Он также напомнил, что снимать и публиковать видео с работой систем противовоздушной обороны и прилетами дронов запрещено. За это предусмотрена ответственность.
«Публикуя фото и видео, вы помогаете врагу!», — заключил Крючков.
