«Они этого просто не ожидали»: Российский боец ошарашил боевиков ВСУ сиюминутной находчивостью

«У нас был такой момент, когда в нашего бойца при взятии опорника бросили гранату. Он схватил свою гранату и забежал к ним в опорник [спасаясь] от этой их гранаты. И они как бы не ожидали этого. Начали его выталкивать просто», — рассказывает собеседник агентства.