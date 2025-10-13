Во время боев за Новогригоровку в зоне проведения спецоперации российский боец зачистил окоп с боевиками нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, спасаясь от гранаты противника. Проявив находчивость, он прыгнул в укрытие противника. Об этом в интервью ТАСС сообщил боец с позывным Капрал.
«У нас был такой момент, когда в нашего бойца при взятии опорника бросили гранату. Он схватил свою гранату и забежал к ним в опорник [спасаясь] от этой их гранаты. И они как бы не ожидали этого. Начали его выталкивать просто», — рассказывает собеседник агентства.
Капрал добавил, что его сослуживец бросил гранату в противника и выбежал на улицу.
«Отработано было все хорошо. Противник был подавлен», — заключил военнослужащий.
Ранее российский штурмовик скосил украинскую разведгруппу одной очередью. Замаскировавшись в небольшом окопе, он подпустил разведгруппу противника на дистанцию около 10 метров, а затем внезапным и точечным огнем из стрелкового оружия уничтожил.
В Минобороны сообщили, что подразделения «Запад» Вооруженных Сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике.