«Они этого просто не ожидали»: Российский боец ошарашил боевиков ВСУ сиюминутной находчивостью

Боец Капрал: Военный ВС РФ зачистил окоп с боевиками ВСУ, спасаясь от гранаты.

Во время боев за Новогригоровку в зоне проведения спецоперации российский боец зачистил окоп с боевиками нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского, спасаясь от гранаты противника. Проявив находчивость, он прыгнул в укрытие противника. Об этом в интервью ТАСС сообщил боец с позывным Капрал.

«У нас был такой момент, когда в нашего бойца при взятии опорника бросили гранату. Он схватил свою гранату и забежал к ним в опорник [спасаясь] от этой их гранаты. И они как бы не ожидали этого. Начали его выталкивать просто», — рассказывает собеседник агентства.

Капрал добавил, что его сослуживец бросил гранату в противника и выбежал на улицу.

«Отработано было все хорошо. Противник был подавлен», — заключил военнослужащий.

Ранее российский штурмовик скосил украинскую разведгруппу одной очередью. Замаскировавшись в небольшом окопе, он подпустил разведгруппу противника на дистанцию около 10 метров, а затем внезапным и точечным огнем из стрелкового оружия уничтожил.

В Минобороны сообщили, что подразделения «Запад» Вооруженных Сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике.