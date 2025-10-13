За час над Крымом сбили 16 беспилотников

В понедельник, 13 октября, за час средства противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с семи до восьми утра.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 13 октября средства ПВО уничтожили 40 беспилотников над Крымом. Кроме того, 19 БПЛА нейтрализовали над Черным морем, два — над Азовским.
