За час над Крымом сбили 16 беспилотников

Средства ПВО уничтожили 16 беспилотников над Крымом за час 13 октября.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 13 октября, за час средства противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с семи до восьми утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 13 октября средства ПВО уничтожили 40 беспилотников над Крымом. Кроме того, 19 БПЛА нейтрализовали над Черным морем, два — над Азовским.

