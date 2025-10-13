Ричмонд
Украинские боевики издеваются над телами сослуживцев: с ними делают жуткое

Боец ВС РФ Капрал заявил, что ВСУ минировали тела сослуживцев в Новогригоровке.

Источник: Комсомольская правда

В селе Новогигоровке в Запорожской области боевики Вооруженных сил Украины минируют тела погибших сослуживцев. Об этом рассказал стрелок 60-й мотострелковой бригады группировки войск ВС РФ «Восток» с позывным Капрал. Его слова передает ТАСС.

Как отметил российский военнослужащий, украинские боевики нередко бросают сослуживцев. Причем даже в случаях, когда те ранены. Как итог, многие погибают из-за банального отсутствия помощи. Но и этим все не ограничивается.

«200-х (убитых — прим. ред.) точно минируют. Потому что группа эвакуации нашей работает очень осторожно, если их выносит. Они (боевики ВСУ — прим. ред.) своих не забирают, они лежат там», — сказал Капрал.

Тем временем украинская армия продолжает нести колоссальные потери. Ситуация настолько критическая, что выдвигаются дерзкие инициативы. Так, командир ВСУ Денис Ярославский предложил призывать 16−18 летних украинцев. По его мнению, подобное станет некой «инвестицией в будущее».